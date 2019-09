Afera ściekowa. Hanna Gronkiewicz-Waltz wskazuje winnych

- Za awarię oczyszczalni ścieków w Warszawie jest odpowiedzialny PiS - mówi była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odrzuca zarzuty, że to za jej rządów doszło do fatalnych w skutkach nieprawidłowości. Podkreśla, że przez opieszałość poprzedników musiała działać w pośpiechu.

Usuwanie awarii w Warszawie kosztowało już podatników ponad 40 mln złotych. Eksperci podkreślają, że to dopiero początek wydatków, bo do opanowania sytuacji jeszcze długa droga. Na ten moment pościekowe osady wywożone są ze stolicy m.in. do podwarszawskich miejscowości.