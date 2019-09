Prof. Bralczyk o zachowaniu Klaudii Jachiry: "Uważam, że to jest za daleko posunięte"

Klaudia Jachira (kandydatka KO do Sejmu) pokazała swoje zdjęcie na tle hasła "Bób, hummus, włoszczyzna". Później broniła akcji w sieci. - Prowokacja, owszem, jest czasami uzasadniona - zauważył prof. Jerzy Bralczyk, ale uznał, że ta konkretna była "nieudana".

- Można by się posunąć do likwidacji patosu. Znaczna część z nas, ze mną włącznie, nie lubi patosu. Mnie patos drażni. I chciałoby się jakoś na to zareagować. Można by oczywiście używać języka zwykłego. Inni stosują prowokację. Taką prowokację, która ma unieważniać tego rodzaju hasła - powiedział w RMF FM językoznawca prof. Jerzy Bralczyk.