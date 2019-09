Wybory parlamentarne 2019. Małgorzata Kidawa Błońska chce zostać szefem PO?

- Wybory w partii dopiero w lutym. Teraz skupiam się na walce o jak najlepszy wynik w nadchodzących wyborach parlamentarnych - przyznaje w najnowszym wywiadzie kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu opowiadała także o brutalizacji polskiej polityki.

- Polityka nigdy w historii świata nie była czymś łagodnym, łatwym, miłym i przyjemnym. Problem naszej polityki polega na tym, że do naturalnego sporu wprowadzono chamstwo i kłamstwo. Owszem, polityk powinien być wyrazisty. Ale my dziś pozwalamy na to, by był, przepraszam za wyrażenie, zwykłym chamem - przyznała otwarcie w rozmowie z "Faktem" Kidawa- Błońska