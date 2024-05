Zaskakująca decyzja podwładnych Hołowni. Sejm utrudnia śledztwo ws. Mejzy

Ale żeby prowadzić kolejne czynności w tym wątku, śledczy wystąpili do Kancelarii Sejmu o oryginały dokumentów dotyczących Mejzy. To o tyle istotne dla sprawy, że korekta oświadczenia złożona przez posła PiS wpłynęła do Sejmu dzień po tym, jak wysłaliśmy do niego pytania, ale dokument jest datowany na kilka dni wcześniej. Śledczy chcą sprawdzić m.in., czy w tym przypadku nie doszło do antydatowania dokumentów. A także porównać z oświadczeniami z poprzednich lat, gdzie Mejza nie wykazywał poddasza. W tym celu oświadczenia Mejzy miałby zbadać biegły z zakresu badania pisma ręcznego.