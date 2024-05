Albo sędziowie, albo służby. Ktoś musi rządzić Polską [OPINIA]

Wyjęci spod prawa

Zgodnie z art. 85 par. 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wobec osoby pełniącej urząd na stanowisku sędziego nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego przewidzianego w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Sędziowie, przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków, są po prostu zapoznawani z przepisami o ochronie tych informacji i składają oświadczenia o znajomości przepisów. Same informacje niejawne mogą zaś być udostępnione sędziemu tylko w niezbędnym do pracy zakresie.