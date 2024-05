Prokuratura nie odpuszcza Szmydtowi. "Zarzuty, tymczasowe aresztowanie, list gończy"

- Jeśli Szmydt wystąpi formalnie o azyl, to choć mamy umowę o ekstradycji z Białorusią, to jest to okoliczność, która uniemożliwia wydanie go polskiej stronie. Prokuratura nie ma na razie informacji o tym, że formalnie zgłosił się o udzielenie ochrony do białoruskich władz. Ekstradycja byłaby możliwa, gdyby państwo, na którego terytorium przebywa Szmydt, było skłonne wdrożyć procedurę ekstradycyjną. My złożymy taki wniosek, bo chcemy dochować wszystkich prawem przewidzianych możliwości. Jeśli chodzi o Białoruś, to - z wiadomych względów - nie oczekujemy w tym zakresie współpracy - mówi nam Adamiak.