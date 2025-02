Zmiany w kancelarii prezydenta. Awans dla brata Rachonia

Jacek Siewiera odchodzi ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To efekt konfliktu z szefową kancelarii prezydenta Małgorzatą Paprocką - podaje Onet. Na miejsce Siewiery ma zostać powołany dotychczasowy wiceszef BBN gen. Dariusz Łukowski, którego portal określa jako sojusznika Paprockiej.

To jednak początek zmian w kancelarii prezydenta. Będzie też zmiana na szefa Biura Polityki Międzynarodowej - Mieszka Pawlaka ma zastąpić inny prezydencki minister Wojciech Kolarski.

- Oczywiście, to gest prezydenta pod adresem Telewizji Republika . Ale młody Rachoń ma dobre notowania u Dudy - mówi rozmówca Onetu z otoczenia prezydenta.

Rzeczniczką prezydenta ma zostać Diana Głownia, która do tej pory była dyrektorką biura prasowego. Jak podaje Onet - w ten sposób nadzór nad biurem straci szef gabinetu prezydenta Marcin Mastelarek. Choć jego stronnicy przekonują, iż sam lobbował za jej awansem.

Jak informuje Onet, zmiany w kancelarii to efekt konfliktu pomiędzy Mastalerkiem a Paprocką. Szef gabinetu prezydenta podpadł po tym, jak nie udało mu się zorganizować zapowiadanego spotkania Dudy z Donaldem Trumpem po wyborach w USA. Paprocka próbuje więc osłabić Mastalerka. Stąd nominacja Rachonia, który ma odpowiadać za relacje z amerykańską prawicą, co do tej pory było działką szefa gabinetu Andrzeja Dudy.