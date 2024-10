Duszczyk o zawieszeniu prawa azylowego: tego elementu nie było

Zawieszenie, nie wypowiedzenie

- Mówimy o zawieszeniu, a nie wypowiedzeniu prawa do azylu. (...) Np., gdy uzyskujemy informacje, że przy granicy gromadzi się grupa tak naprawdę przestępców, ściągnięta przez Białoruś i Rosję, żeby zaatakować polskich żołnierzy, to nie ma nic wspólnego z prawem azylowym, to kwestia bezpieczeństwa - mówił minister, pytany o to, w jakich sytuacjach zawieszenie prawa do azylu miałoby być uruchamiane.