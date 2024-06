Śmierć polskiego żołnierza na granicy. Kto dał nóż? Białoruska opozycja alarmuje

Migranci mający przejść polsko-białoruską granicę przechodzą wcześniej szkolenia w obozie treningowym pod Mińskiem. Tam uczą się, jakimi metodami - nie wywołując hałasu - można zrobić wyłom w barierze i rozginać przęsła. W jaki sposób skrycie i w ciemnościach przedostać się w głąb Polski, do strefy poza kordonem wojska i straży granicznej. Dopiero po przeszkoleniu migranci transportowani są do linii granicy - to ustalenia opozycyjnej organizacji BYPOL, zrzeszającej byłych funkcjonariuszy białoruskich służb.