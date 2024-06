Tusk ujawnił. Szef MON przedstawił projekt ws. użycia broni na granicy

- Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów, żołnierz nie popełni przestępstwa, jeżeli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do życia lub wykorzystania broni, ale jeżeli będą takie okoliczności, jakie wymieniłem, to z zasady to nie będzie przestępstwo - podsumował.