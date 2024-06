- Bardzo dziękuję za przybycie do Białegostoku, do siedziby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - zaczął Andrzej Duda. - Dziękuję, że spotykamy się tutaj, chciałem, aby to spotkanie było także poprzez naszą wspólną obecność wyrazem wspólnego i jednolitego wsparcia wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny politycznej dla obrony granicy Rzeczypospolitej, ale także przede wszystkim dla obrońców granicy Rzeczypospolitej - przekazał prezydent.