Policja sprawdziła aktora. Olgierd Łukaszewicz: to zastraszanie

Kontrowersje ws. interwencji policji podczas zbierania podpisów pod listą poparcia dla kandydata Obywateli RP do Senatu. Funkcjonariusze wylegitymowali aktora Olgierda Łukaszewicza. - Wypełniam tylko obywatelski obowiązek - mówi WP. Policja odpowiada: to wynik alarmu ALFA.

Aktor z plakatem zachęcającym do głosowania na Pawła Kasprzaka towarzyszył w sobotę na placu Bankowym osobom zbierającym podpisy na listach poparcia dla lidera Obywateli RP. - Zszedłem na chwilę do przejścia podziemnego i tam zostałem wylegitymowany przez patrol policji - mówi Wirtualnej Polsce Olgierd Łukaszewicz.

Olgierd Łukaszewicz: to zastraszanie

- Uważam to za działanie przeciwne budowaniu miru społecznego podczas kampanii wyborczej. Za sześć tygodni przecież głosowanie... Odbieram to jako zastraszanie - mówi nam aktor.

- Moje działanie wynika z obywatelskiego obowiązku. Sam z własnej woli założyłem to "chomąto" z plakatami. Niestety wielu ludzi jest obojętnych na to, co się dzieje - stwierdza Olgierd Łukaszewicz.