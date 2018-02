Policja zabrała transparent Obywatelom RP. Nie miała prawa

Policja musi zwrócić transparent, który zabrała organizacji Obywatele RP 11 listopada. Tak zdecydował sąd. Na wielkiej płachcie były wymowne zdjęcia i napis "Warszawa zhańbiona".

O sprawie donosi "Gazeta Wyborcza". Po nieudanym proteście Obywatele RP zwrócili się do prokuratora, by potwierdził decyzję o zabraniu transparentu. Podkreślił wówczas, że "czynność była zgodna z przepisami, zaś zabezpieczony przedmiot może stanowić dowód popełnienia przestępstwa". Obywatele RP nie chcieli jednak dać za wygraną i zaskarżyli postanowienie prokuratora do sądu. Efekt? Sędzia Jakub Kamiński z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia je uchylił.