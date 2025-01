Sprawa Karoliny Wróbel. Prawnik i jasnowidz do pomocy

- Do naszego zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych, którzy nieodpłatnie zajmują się sprawą zaginięcia Karoliny Wróbel , dołączył radca prawny Rafał Bargiel. To doświadczony prawnik z Bielska Białej. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, na którym pan mecenas zapoznał się z materiałem, który dotychczas pozyskaliśmy. Zrobiliśmy też lustrację miejsc, które mogą mieć związek ze sprawa. Cieszę się, że Pan mecenas preferuje dynamiczne prowadzenie sprawy, a nie tylko zza biurka gabinetu - mówi dla Wirtualnej Polski Dawid Burzacki, szef zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych, pracujących przy sprawie.

Ojciec 24-latki przekazał mecenasowi swoje pełnomocnictwo do reprezentowania go w sprawie zaginionej córki.

Karolina Wróbel, 24-latka z Czechowic-Dziedzic, zaginęła 3 stycznia 2025 r. Wyszła do sklepu nieopodal domu. Ostatni raz widziano ją w okolicach przejazdu kolejowego. Tropy prowadzą do pobliskich stawów.

- Mamy kontakt do wodniaków z Wrocławia, Poznania, grup z psami. Chcą przyjechać i pomagać. Zaangażowane są też społeczności facebookowe, które analizują pojawiające się w sieci komentarze. Obecnie czekamy, aż policja zakończy na wytypowanym stawie i w pobliżu wszystkie zaplanowane czynności. Powinno to potrwać kilka dni. Po tym czasie pełnomocnik rodziny złoży do prokuratury wniosek o wykorzystanie tego potencjału społecznego / ratowniczego w działaniach poszukiwawczych. To naprawdę profesjonaliści w swoich specjalizacjach - relacjonuje detektyw Anna Trojanowska z zespołu pracującego przy sprawie.