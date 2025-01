Napadali na sklepy i terroryzowali kurierów. Zatrzymano pięć osób

W ostatnich tygodniach do jednego ze sklepów w Skaryszewie weszli zamaskowani mężczyźni i grożąc pistoletem gazowym zażądali wydania pieniędzy. Jednak z uwagi na postawę właściciela sklepu nie osiągnęli zamierzonego celu i uciekli.

Po zgłoszeniu tego przestępstwa wyjaśnianiem sprawy zajęli się radomscy policjanci, którzy sprawdzali każdy szczegół dotyczący tego zajścia. Ich działania doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzanych o ten rozbój. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali do sprawy pięciu mężczyzn, mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego.

Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Jeden z zatrzymanych, 26-latek był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Radomiu w celu odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Pozostałym mężczyznom (22 i 23 lata) prokurator przedstawił zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu.

Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec zatrzymanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do tych wniosków i mężczyźni trzy miesiące spędzą w areszcie. Zgodnie przepisami za przestępstwo to grozi kara od 3 miesięcy do 20 lat pozbawienia wolności.