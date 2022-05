Podejrzany numer 1. Ukraina zdradza nazwisko rosyjskiego dowódcy

"Bił kolbą karabinu, kazał wąchać zwłoki"

Jak wyjaśniła Wenediktowa, prokuratorzy i policja ustalili, że to właśnie on zabił 18 marca czterech nieuzbrojonych mężczyzn w Buczy. 29 marca miał się znęcać nad jeszcze jednym mężczyzną, próbując zmusić go do przyznania się do działalności przeciwko armii rosyjskiej.