Nagła decyzja Łukaszenki. "Chce wysłać sygnał Litwie i Polsce"

Łatuszka twierdzi, że może być też trzeci powód. - Łukaszenka chce wysłać sygnał Litwie i Polsce, żeby te otworzyły przejścia graniczne z Białorusią. Boi się fizycznego embarga na dostawy towarów z UE i chce zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. To ma być ukłon w stronę Zachodu, by mieć otwarte pole do rozmów i negocjacji - uważa rozmówca WP.