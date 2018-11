Petro Poroszenko: "To nie są zabawy. Ukrainie grozi inwazja Rosji"

Prezydent Ukrainy twierdzi, że Putin nie chciał z nim rozmawiać po wydarzeniach na Morzu Azowskim. - Zamówiłem rozmowę z prezydentem Rosji Putinem, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi - stwierdził w wywiadzie dla telewizji ukraińskiej.

- Wprowadzenie na Ukrainie stanu wojennego to efekt bardzo realnej groźby inwazji Rosji na pełną skalę - oświadczył we wtorek prezydent Petro Poroszenko w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji. - Chcę, żebyście nie myśleli, że to są zabawy. Ukraina znajduje się pod poważną groźbą wojny z Federacją Rosyjską na szeroką skalę - powiedział.