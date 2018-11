Prezydent Poroszenko chce wprowadzenia stanu wojennego. Dziś zdecyduje o tym ukraiński parlament

W poniedziałek zbierze się na nadzwyczajnej sesji Rada Najwyższa Ukrainy, która zdecyduje o wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie. Ma to pomóc zmobilizować siły wojskowe do obrony kraju przed Rosją.

Przypomnijmy: w niedzielę wieczorem ukraińska marynarka poinformowała o przejęciu jej trzech okrętów wraz z załogami przez pododdział rosyjskiej Federalnej SŁużby Bezpieczeństwa (FSB). Doszło do tego w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne z Morzem Azowskim. Ukraińskie statki zostały ostrzelane z lądu i z morza. Holownik i dwa kutry artyleryjskie zostały przejęte przez FSB. Sześciu marynarzy zostało rannych. Z kolei rosyjska FSB twierdzi, że zostało rannych trzech marynarzy i udzielono im pomocy. Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Rada Bezpieczeństwa Ukrainy chce stanu wojennego

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko po naradzie zarekomendował wprowadzenie stanu wojennego. Zaapelował też na Twitterze do deputowych o "jak najszybsze przybycie do Kijowa w celu podjęcia decyzji o stanie wojennym i natychmiastowe zatwierdzenie go".