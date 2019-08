"Odnalazł się" Marek Kuchciński. Odczytał rolnikom list od prezesa

Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński po kilkunastu dniach od dymisji zdecydował się pokazać publicznie. Bohater afery samolotowej na dożynkach na Podkarpaciu odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego.

"Praca na roli nie jest zwykłym sposobem na utrzymanie się, ale jest właśnie powołaniem. Misją, z którą łączy się szczególna odpowiedzialność za to, by bliźnimi nie zabrakło strawy. Dziękujemy państwu za miłość do ziemi, ziemi karmicielki, przywiązanie do ojcowizny oraz za wierność Bogu i dziedzictwu naszych przodków" - napisał m.in. prezes PiS.