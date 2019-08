To już oficjalne. Marek Kuchciński złożył rezygnację

Marek Kuchciński złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, jego obowiązki przejął dotychczasowy wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS.

Burza wokół lotów Marka Kuchcińskiego

Ostra wymiana zdań w studiu

Do ostrej dyskusji na ten temat doszło w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - To bronienie sprawy nie do obrony. Kaczyński chce się odwdzięczyć Kuchcińskiemu za to, co przez 4 lata pokazał w Sejmie. Był marszałkiem na pilota Kaczyńskiego. To kwintesencja, jak PiS podchodzi do państwa. Buta i arogancja wręcz promieniują. To nie była refleksja Kaczyńskiego, tylko badania. Cyniczna, chłodna kalkulacja. Kaczyński śmieje się suwerenowi w twarz - komentował Borys Budka (PO).