Kontrowersyjna decyzja Trumpa. Ułaskawił skazanego na dożywocie

Serwis "Silk Road" został zamknięty w 2013 roku. FBI nazwało go wówczas "najbardziej zaawansowanym i rozległym kryminalnym rynkiem w internecie" . Ulbricht został skazany na dożywocie w 2015 r.

We wtorek Trump napisał na platformie Truth Social, że rozmawiał z matką Ulbrichta w swoim pierwszym pełnym dniu urzędowania. - To była przyjemność podpisać pełne i bezwarunkowe ułaskawienie jej syna, Rossa - napisał.

"Ludzie, którzy pracowali nad jego skazaniem, to ci sami szaleńcy, którzy byli zaangażowani we współczesne uzbrajanie rządu przeciwko mnie" - dodał, a wyrok skazujący Ulbrichta nazwał "absurdalnym".

"Silk Road" został założony przez Ulbrichta w 2011 r. w dark webie, części internetu niedostępnej dla tradycyjnych wyszukiwarek. Serwis nie akceptował gotówki, ani kart kredytowych, użytkownicy musieli płacić kryptowalutą, taką jak bitcoin. Wszystkie transakcje były szyfrowane i dlatego były nie do wyśledzenia.

Jak dodał "było to całkowicie anonimowe i nigdy nie można było dotrzeć do osoby, która o to prosiła".