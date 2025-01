Wybuch metanu w kopalni. Trwa akcja ratowników

Około godziny 10:00 Jastrzębska Spółka Węglowa potwierdziła, że doszło do zdarzenia w kopalni Knurów-Szczygłowice. Prawdopodobnie doszło do zapalenia metanu. Jak uściśliły władze kopalni, do zdarzenia doszło najpewniej w jej ścianie numer XVII, na poziomie poniżej 850 metrów.

W kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice najprawdopodobniej doszło do zapalenia metanu, w ścianie XVII pokład 405/1 poniżej poziomu 850 m. Trwa akcja wyprowadzania pracowników z tego rejonu - czytamy w komunikacie JSW.