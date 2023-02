Niedziele handlowe w lutym. Czy 26.02 sklepy są otwarte?

Pierwsza niedziela handlowa w 2023 r. miała miejsce 30 stycznia. Na kolejną klienci będą musieli poczekać do 2 kwietnia. Co ważne, w tym roku ostatnia niedziela bez zakazu handlu wypada 24 grudnia. Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym dniu sklepy będą mogły prowadzić sprzedaż tylko do godziny 14:00.