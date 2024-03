Nadużycia we wspólnocie kościelnej pod Warszawą. Sprawą zajmie się Watykan

"Rzeczpospolita" ustaliła, że dochodzenie zostało zakończone, a wszystkie ustalenia wysłano do Watykanu. - Oznacza to, że zarzuty stawiane duchownemu w jakimś stopniu się potwierdziły, i że wchodzą tu w grę przestępstwa, które są zastrzeżone do osądzenia (w Dykasterii Nauki Wiary - przyp. red.) - wyjaśnił prawnik kanonista w rozmowie z dziennikiem.