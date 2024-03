Wagnerowiec obciął ucho swojej partnerce. Na koniec brutalnie zabił

Do brutalnego przestępstwa doszło w dzielnicy Bibiriewo w północno-wschodnim okręgu administracyjnym Moskwy. Według śledczych 51-letni bojownik Grupy Wagnera Siergiej Mironow odciął ucho swojej 42-letniej partnerce, a następnie dźgnął ją nożem co najmniej 15 razy. Na koniec sam wezwał policję.

Mironow walczył na froncie w Ukrainie od października 2022 r. do kwietnia 2023 r., po czym otrzymał ułaskawienie od prezydenta Władimira Putina i wrócił do Moskwy, gdzie zaczął mieszkać ze Swietłaną K. Do morderstwa dojść miało w wyniku kłótni. W chwili morderstwa w mieszkaniu ofiary była jej 15-letnia córka.