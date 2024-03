Niepokojąca analiza. Rosja otwiera "nowy front" na Bałkanach

Władze na Kremlu starają się otworzyć nowy front w walce przeciwko Zachodowi na Bałkanach - alarmują eksperci Foundation for Defense of Democracies (FDD). W ich ocenie reżim Putina chce przy tym posłużyć się Serbią, by zdestabilizować sytuację w Kosowie lub Bośni i Hercegowinie.