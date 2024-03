Gorąco w Rosji. Putin ściąga posiłki z frontu

We wtorek władze obwodu biełgordzkiego poinformowały, że od 20 marca ograniczono wjazd do rejonu grajworońskiego przy granicy z Ukrainą, z którego wcześniej częściowo przesiedlono mieszkańców. Przy wjazdach do miejscowości ustawiono punkty kontrolne, aby umożliwić mieszkańcom krótkie wejście do domów w celu nakarmienia zwierząt.