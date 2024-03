Tusk pod ostrzałem. "100 dni wydłużono teraz do 500"

"Wprawdzie 100 dni temu, a dokładniej 13 grudnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł nowy rząd, który natychmiast zaczął pracować. Jednak prawie nikt w nowej koalicji nie mógł wówczas przewidzieć, że Duda będzie lekceważyć demokratyczne wybory i sabotować prawie wszystkie ustawy nowego parlamentu - albo poprzez weto albo poprzez kierowanie ustawy do kontrolowanego przez narodowo populistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość Trybunału Konstytucyjnego" - pisze Gabriele Lesser.

I dodaje: " 100 dni wydłużono teraz do 500. Wtedy Duda będzie musiał odejść i, zgodnie z kalkulacją Tuska, nowy polski prezydent będzie pochodzić z centrolewicowej koalicji".

Dziennikarka "TAZ" pisze też o rozczarowaniu wielu Polek, że nie doszło jeszcze do liberalizacji przepisów dotyczących aborcji. Przypomina, że w wyborach parlamentarnych w październiku ubiegłego roku udział wzięło 74 procent Polek uprawnionych do głosowania, co było rekordową frekwencją. Jednak po wyborach najważniejsza dla nich kwestia, czyli przepisy dopuszczające przerywanie ciąży w ciągu pierwszych dwunastu tygodni, nagle przestała być priorytetem.