Media: Morawiecki kupił szpital od pedofila. Wycena nieznana

W sierpniu 2023 Urząd Miasta w Katowicach w imieniu Skarbu Państwa kupił prywatny szpital GeoMedical. Został on zamknięty w 2019 roku. Przekazano również, że docelowo ma tam zostać przeniesiony katowicki szpital MSWiA. W placówce wkrótce pojawił się premier Mateusz Morawiecki i chwalił się, że to on zdecydował o zakupie budynku.