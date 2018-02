Michał Kamiński nazwał premiera "głupim". W rozmowie z WP podkreśla, że to "linia obrony"

- Muszę bronić dobrego imienia Polski przez naszym premierem. I to jest dramatyczna sytuacja naszego kraju - mówi w rozmowie z WP poseł Michał Kamiński. Polityk nie żałuje wywiadu, którego udzielił "Jerusalem Post".

Nasz publicysta stwierdził, że „W sprawach racji stanu za granicą mówi się jednym głosem, albo milczy. Pan zdaje się nie jest orędownikiem takiego stwierdzenia?

Michał Kamiński: Staję w sytuacji, w której trzeba bronić dobrego imienia Polski przed własnym premierem. To, co wyczynia pan premier Morawiecki trudno jest nazwać głupotą. To jest szkodnictwem wobec najgłębszych interesów narodowych Rzeczpospolitej. Ja broniłem premiera Morawieckiego w wywiadzie dla „Jerusalem Post”, gdzie mówiłem, że uważam go za osobę nierozsądną, czyli głupią, mówiąc krótko. To jest jedyna linia obrony.