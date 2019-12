Michał Dworczyk: minister sprawiedliwości wyśle odpowiedź na list z KE

- Z zasady odpowiadamy na każdą korespondencję od administracji unijnej - mówi Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Zapowiada, że odpowiedź na apel wiceszefowej Komisji Euopejskiej ws. sądów wyśle minister Zbigniew Ziobro.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Premier Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk (WP.PL)

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera o odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego na apel wiceszefowej KE Very Jourowej pytany był w przedświąteczny poniedziałek na antenie radiowej Trójki.

- Apel Very Jourovej ws. nowelizacji ustaw dotyczących sądownictwa został sformułowany przed zmianami wprowadzonymi do projektu ustaw. Z tego co wiem, to minister Zbigniew Ziobro ma wysłać odpowiedzieć - stwierdził.

Na uwagę, że to nie szef resortu sprawiedliwości był adresatem pisma z KE, Dworczyk odparł, że "jeśli minister Ziobro to zrobi, to będzie wystarczające".

Zobacz też: Opłatek parlamentarzystów w Sejmie. Donald Tusk: nie lubię

- W moim przekonaniu apel był on nietrafiony - mówił także Dworczyk o apelu Jourowej. - Nie wynikało to ze złej woli, ale z braku wiedzy, co do istoty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości - dodał. Zaznaczył, że "na ten fałszywy obraz ma wpływ opozycja i niektórzy sędziowie".

Dworczyk o słowach prezydenta: precyzyjne i dobitne

Szef KPRM odniósł się również do słów Andrzeja Dudy o I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzacie Gersdorf. - To precyzyjne i dobitne określenie rzeczywistości, z którą zgadza się wielu Polaków - mówił na antenie Polskiego Radia.

- Pani Gersdorf wygłasza zaskakujące oceny do sytuacji w Polsce. Stosuje np. porównywania do stanu wojennego - stwierdził Michał Dworczyk.

Wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova wysłała w czwartek list w tej sprawie do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu i zaapelowała o powstrzymanie prac nad ustawą dotyczącą sądownictwa. Do tej pory o swojej odpowiedzi poinformował tylko Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.