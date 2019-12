"Ustawa dyscyplinująca" sędziów w Sejmie. Posłowie zagłosowali

Projekt "ustawy dyscyplinującej" sędziów autorstwa PiS przeszedł błyskawicznie przez Sejm. Podczas trzeciego czytania "za" przyjęciem nowelizacji głosowało 233 posłów. Sprzeciw wyraziło 205 parlamentarzystów. 10 osób się wstrzymało.

Sejm uchwalił "ustawę dyscyplinującą" sędziów. W rekordowym tempie przegłosowano 92 poprawki do nowelizacji autorstwa PiS. Sejmowi IX kadencji zajęło to niecałą godzinę. Ustawa trafi teraz do Senatu.