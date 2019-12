Ustawa PiS ws. sędziów. Ostra reakcja Komisji Europejskiej. Jest list do m.in. prezydenta

Komisja Europejska zareagowała ws. projektu ustawy PiS dot. sędziów. Pojawił się pisemny apel o powstrzymanie się od dalszych prac nad przepisami. Jak wynika ze wstępnej opinii KE, nowelizacja "godzi w praworządność i są sprzeczne z wartościami Unii". Wysłano list do najważniejszych osób w państwie m.in. do prezydenta.

O sprawie informuje RMF FM. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, apel KE ma trafić do najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu. Zasugerowano, że cała reforma powinna być konsultowana z Komisją Wenecką. Zdaniem RMF FM, "takie stanowisko KE to poważne ostrzeżenie dla polskich władz".

Do tego odniósł się m.in. Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, poseł PiS, który podczas posiedzenia Sejmu zwrócił się do polityków opozycji. - Z jednej strony mówicie, że nie możecie pracować w takim tempie, nie mieliście szansy zapoznać się z projektem ustawy, a zwłaszcza poprawkami. A tu mamy informacje, że Komisja Europejska wystosowała pismo do najwyższych organów w państwie, wyrażając swoje obawy. Skąd komisja mogła zapoznać się z tym projektem, a państwo nie mogliście? - pytał Czarnek.