"Andrzej Duda pozytywnie ocenia poprawki PiS". Wiceszef kancelarii prezydenta o ustawach ws. sędziów

- Prezydent Andrzej Duda pozytywnie ocenia poprawki PiS do projektu zmian w systemie sprawiedliwości - powiedział Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii prezydenta. W nocy po 10 godzinach obrad sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła 22 poprawki obozu rządzącego.

- Jeżeli chodzi o podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, to mamy odwołanie wprost do Konstytucji RP. Natomiast rzeczy, które potencjalnie u niektórych budzą wątpliwości, co do zgodności z prawem europejskim też zostały wykreślone - powiedział Mucha, którego słowa dla PAP cytuje Polskie Radio.