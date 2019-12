Tomasz Grodzki pod ostrzałem. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel komentuje

Tomasz Grodzki jest oskarżany o przyjmowanie łapówek. Sam zapewnia, że nie ma nic na sumieniu. Co na to przeciwnicy PO? - Mamy do czynienia z dużą hipokryzją - ocenił Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Radosław Fogiel odniósł się do oskarżeń kierowanych pod adresem Tomasza Grodzkiego (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

Pod adresem marszałka Senatu padają poważne zarzuty

Oskarżenia dotyczą przyjmowania łapówek

Według wicerzecznika PiS Tomasz Grodzki szkodzi PO

- Po pierwsze: nie szkodzić - tę zasadę odnoście do lekarzy przypomniał Radosław Fogiel w TVP Info. W ten sposób odniósł się do oskarżeń kierowanych pod adresem Tomasza Grodzkiego. Marszałkowi Senatu zarzuca się przyjmowanie łapówek.

- Mam wrażenie, że Tomasz Grodzki zaczyna mocno szkodzić opozycji. Powinna włączyć dzwonek alarmowy - ocenił Fogiel. Zaznaczył, że marszałek Senatu może usłyszeć zarzuty karne.

Wicerzecznik PiS zwrócił uwagę, że PO broni Grodzkiego. - Mamy do czynienia z dużą hipokryzją - stwierdził. Jak podkreślił, Platforma atakuje Banasia, a PiS wcale nie broni sytuacji. - My trzymamy standardy polityczne kosztem utraty władzy - podkreślił Fogiel.

Przypomnijmy, że zgłaszają się kolejni świadkowie, którzy twierdzą, że Grodzki przyjął od nich duże sumy pieniędzy. - To próba egzekucji polityka, który chce uratować demokrację - zapewniał w rozmowie z WP adwokat Grodzkiego mec. Jacek Dubois.

W poniedziałek wTVN24 sam Grodzki komentował: - Uczestniczę w polowaniu z nagonką, są prowadzone działania, żeby mnie zohydzić.

Źródło: TVP Info