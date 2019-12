Oskarżają Tomasza Grodzkiego. Jacek Dubois: To uczta hien i grabarzy

- Powiedział, że nie udało mu się uratować ojca, bo trupa mu przywieźliśmy – cytuje rzekome słowa Tomasza Grodzkiego sprzed lat mężczyzna, który oskarża profesora o przyjmowanie łapówek. - To próba egzekucji polityka, który chce uratować demokrację - zapewnia w rozmowie z WP adwokat Grodzkiego mec. Jacek Dubois.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej jest oskarżany przez byłych pacjentów i ich rodziny. Do Radia Szczecin zgłaszają się kolejne osoby , które twierdzą, że polityk (a także lekarz) przyjmował duże sumy pieniędzy. - Oddaliśmy mu w kopercie 3 tysiące złotych - mówi rozgłośni pan Michał. - Grodzki zadzwonił do szwagra, czyli brata żony i powiedział, że nie udało mu się uratować ojca, ponieważ, tak się wyraził: "Trupa mu przywieźliśmy i było za późno" - dodał.

- Jako prawnik jestem nauczony, by daną sprawę oceniać również z punktu widzenia doświadczenia życiowego - komentuje burzę wywołaną tymi doniesieniami mec. Jacek Dubois. - Zarzuty, które są komuś przypisywane, trzeba oceniać właśnie z tej perspektywy. A ta wypowiedź jest czymś absolutnie spoza słownika pana marszałka i jego estetyki. Jest to oczywiste dla każdego, kto go kiedykolwiek słyszał. Te słowa są po prostu kłamstwem - podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską.