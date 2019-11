Tomasz Grodzki oskarżony o przyjęcie łapówki. "Kategorycznie zaprzeczam"

Prof. Agnieszka Popiela z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego twierdzi, że kiedy 21 lat temu jej mama umierała, prof. Tomasz Grodzki domagał się 500 dolarów za przeprowadzenie operacji. Marszałek Senatu odrzuca oskarżenia.

Prof. Agnieszka Popiela napisała we wtorek na swoim profilu na Facebooku: "Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na Marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę".

Profesor dodała później, że do tej sytuacji doszło w lipcu 1998 roku. "Ponieważ mój wpis wywołał dyskusje, wyjaśniam: Pan prof. T. Grodzki to wybitny torakochirurg, który pomógł mojej śp. Mamie. Dzięki niemu miała łatwiejszą śmierć i za to jestem wdzięczna. Napisałam to, co napisałam, bo objął wielką godność w Polsce, a to wymaga etyki na najwyższym poziomie" - napisała.