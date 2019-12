Burza wokół Tomasza Grodzkiego. "Wziął 3 tys. zł. Powiedział, że przywieźliśmy trupa"

Zgłaszają się kolejni świadkowie, którzy twierdzą, że prof. Tomasz Grodzki miał przyjąć od nich duże sumy pieniędzy. Pan Michał relacjonuje dziennikarzom, że marszałek Senatu przyjął 3 tys. zł. - Potem powiedział, że nie udało mu się uratować ojca, bo trupa mu przywieźliśmy – twierdzi mężczyzna.

Byli pacjenci prof. Tomasza Grodzkiego i ich rodziny zgłaszają się do lokalnych mediów i mówią o żalu za to, jak byli traktowani. Córka jednego z mężczyzn informuje, że gdy jej ojciec zachorował, zasugerowano mu przeniesienie do szpitala w Szczecinie-Zdunowie.

– Tato zachorował w styczniu. Znalazł się w szpitalu przy ul. Arkońskiej. Dwukrotnie robili mu gastroskopię, niestety – nic nie wyszło. Powiedział, że niestety musi iść do doktora Grodzkiego, do szpitala w Zdunowie. A ludzie: "O, do Grodzkiego. Tam trzeba zapłacić" – relacjonuje pani Elżbieta. Dodaje, że "pieniądze dla prof. Grodzkiego zebrała cała rodzina", a w sumie były to 3 tys. zł.