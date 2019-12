Roman Polański: Odpokutowaliśmy tę sprawę. Ja, ona i jej matka

Roman Polański zabrał głos ws. gwałtu na 13-latce sprzed lat. Jego wypowiedź znów wywołała sporo emocji. "Czego ode mnie chcecie?" - pytał reżyser. Zapewniał też, że "nie napadał na żadne kobiety".

- Odpokutowaliśmy tę sprawę. Ja, ona i jej matka, bo prasa i ją oskarżała, że umalowała córkę i do mnie przyprowadziła - powiedział Roman Polański o gwałcie z 1977 r. w najnowszym wywiadzie z "Gazetą Wyborczą". Te słowa wywołały sporo emocji. "Przepraszam, ale co miało odpokutować dziecko zgwałcone analnie w wieku 13 lat?" - pyta na Twitterze publicystka Kataryna. "Co za gość! Stawia się w jednym zdaniu z dziewczynką, jakby też był ofiarą" - dodaje dziennikarz Marcin Dobski.