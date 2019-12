Klaudia Jachira wymarzonym liderem Platformy dla PiS. "Stałaby się symbolem"

Działacze PO wybiorą niebawem przyszłego lidera partii. Kogo na tym stanowisku chcieliby widzieć politycy PiS? - Klaudię Jachirę. Wreszcie Platforma miałaby tożsamość - mówią. Wielu z nich trzyma też kciuki za Grzegorza Schetynę.

"Jachira ma odwagę mówić, co myśli"

Również Klaudię Jachirę jako swoją kandydatkę wskazał Jacek Żalek (PiS). - Jachira ma odwagę mówić, co myśli i robi to, co mówi. Dzięki temu obnaża hipokryzję tej partii, która z jednej strony podpisuje się pod pewnymi postulatami, a z drugiej, nie chce wziąć za to odpowiedzialności - stwierdził. Jego zdaniem, posłanka PO byłaby więc "fantastyczną przewodniczącą".