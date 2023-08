"Mechan" w Królewcu. Był członkiem "rady dowódców" Wagnera

Łukaszenka ma plan na wagnerowców

Białoruski dyktator Alaksander Łukaszenka poinformował we wtorek, że na terenie Białorusi przebywa ok. 30 tys. bojowników Wagnera. Według analityków z Instytutu Studiów nad Wojną Łukaszenka chce zatrzymać grupę Wagnera w białoruskich siłach zbrojnych, by wykorzystać jej doświadczonych bojowników do "aktywniejszego tworzenia armii kontraktowej".