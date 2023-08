Kłęby dymu nad Sewastopolem. Absurdalne tłumaczenia Rosjan [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Wtorek to 524. dzień rosyjskiej inwazji. W mediach pojawiły się informacje o eksplozji, do której doszło w Sewastopolu. Gubernator okupowanego przez Rosję miasta Michaił Razwożajew zapewniał, że "zestrzelono drona i w wyniku eksplozji na ziemi wybuchł pożar trawy i krzewów". Agencja Unian podkreśla, że zdjęcia zamieszczone w sieci świadczą o tym, że w miejscu, w którym doszło do zdarzenia, przeprowadzono atak. Widać na nich m.in. kłęby gęstego dymu. Z kolei Radio Swoboda poinformowało, że w pobliżu znajduje się elektrociepłownia, a także cztery magazyny broni, amunicji i sprzętu wojskowego armii rosyjskiej. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.