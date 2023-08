Putin o "derusyfikacji": taka polityka nie ma przyszłości

Putin uruchamia prezydencki Fundusz Rezerwowy

Polecił też, by tam, gdzie jest to możliwe, jak najszybciej umożliwić mieszkańcom dostęp do zasobów internetowych z książkami i audiobookami, "aby każdy mógł zapoznać się z nowościami książkowymi lub ponownie przeczytać klasykę po rosyjsku, zanurzyć się w świat znanych bohaterów literackich". Mieszkańcy "nowych regionów" mają mieć do tych zasobów darmowy dostęp.