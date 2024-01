Wrócą do Sejmu? Wiadomo, co oznacza "zatarcie skazania"

- Sądząc po bojowych zapowiedziach obu polityków widać, że będą oni chcieli wrócić do Sejmu. Nawet gdyby weszli na salę plenarną, nie mogą głosować. Do wygaśnięcia mandatów już doszło. To nastąpiło z mocy ustawy, a stwierdzenie tego faktu przez Marszałka Sejmu to jedynie czynność czysto administracyjna - dodaje Ćwiąkalski.