Koronawirus uderzył we Włochy - na północy tego kraju odkryto ogniska choroby. Polski rząd od poniedziałku zapewnia, że wszystkie osoby wracające z Włoch są poddawane odpowiednim procedurom. Polka, która wróciła z Bergamo, mówi Wirtualnej Polsce, że to fikcja.

Koronawirus we Włoszech wymusił działania nie tylko włoskiego, ale i polskiego rządu. Już w niedzielę Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat, w którym odradza podróże nie tylko do Azji Wschodniej, ale i Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum).

Koronawirus we Włoszech. Ministerstwo zdrowia dementuje pogłoski

Koronawirus we Włoszech. Polka wróciła z Bergamo. "Nie było żadnych kontroli"

Dotarliśmy do Polki, która w poniedziałek wieczorem wracała z Bergamo (niespełna 50 km od Mediolanu) do Modlina. Iga Wijas przekonuje, że żadne z procedur, które od wczoraj miały obowiązywać na polskich lotniskach, nie zostały dochowane.

Wijas podkreśla, że była przygotowana, że podróż się przedłuży. Przyjaciele ostrzegali ją, że po przylocie będzie musiała wypełniać formularze, lub będzie sprawdzana przez służby sanitarne. - Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nic takiego nie było. Ani w samolocie, ani na lotnisku. Przed wylotem do Warszawy dostałam tylko SMS z RCB, w którym zachęca się mnie do wejścia na stronę, gdzie mogę poczytać o koronawirusie - relacjonuje.

Koronawirus. Polacy wracający z Włoch dostają SMS-y i ulotki

Jak podkreśla, nie ma poczucia, że polskie państwo zajęło się nią w jakikolwiek sposób. - Wystarczyłoby wydrukować formularze, zorganizować miejsce, gdzie ludzie by je wypełniali i jednego człowieka, który by tego pilnował - mówi WP Wijas. Zupełnie inaczej wyglądało lądowanie w Bergamo.

- Dotarłam do Bergamo w sobotę wczesnym rankiem. W hali przylotów utworzyła się nagle długa kolejka - okazało się, że służby lotniskowe sprawdzają temperaturę pasażerów. W ubraniach ochronnych, maskach, czepkach, rękawiczkach jednorazowych - opisuje Wijas. Podkreśla, że była zdziwiona środkami ostrożności, które zastosowali Włosi. Obowiązywały one jednak tylko wobec przylatujących. - W drugą stronę nie było żadnych kontroli. Wiele osób było zakatarzonych, kasłały, jeden pan, który nie wyglądał dobrze, spał całą drogę - opisuje.

W poniedziałek w Warszawie lądowały co najmniej trzy samoloty z Mediolanu. Reporterka Polsat News donosi, że pasażerowie lecący z Bergamo dostali we wtorek rano w Poznaniu ulotkę o koronawirusie od mężczyzny w kombinezonie medycznym. Relacje podróżnych rodzą obawy, że jeśli w ostatnich dobach do Polski wleciał ktoś zarażony z koronawirusem, to państwo polskie nie zrobiło wiele, żeby temu zapobiec.