Koronawirus. Chętni za badanie muszą zapłacić 500 zł

"Czy to prawda, że potencjalni chorzy mają płacić za badania?" - pyta premiera i ministra zdrowia poseł PO Sławomir Nitras. Po mediach społecznościowych krąży zdjęcie zarządzenia jednego z warszawskich szpitali. Wiceminister Zdrowia doprecyzował, jak to jest z opłatą za badanie na koronawirusa.

Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił się w sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. "Czy możecie wreszcie się do tego odnieść? Czy to prawda, że potencjalni chorzy mają płacić za badania?" - zapytał. I podkreślił: "Przecież to zniechęci do badania".

Do sprawy odniósł się dziennikarz Patryk Słowik. "Widzę oburzenie tym, że badanie na koronawirusa kosztuje 500 zł. Ale to przecież dobrze. Istotą jest, by bezpłatnie robić każdemu, kto może być chory (i to warto sprawdzać i oceniać), a nie by Polacy masowo rzucili się do badania w wyniku paniki" - napisał.