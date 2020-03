Koronawirus w Polsce? RCB wysyła SMS-y do Polaków we Włoszech

Koronawirus uderzył we Włochy. Zachorowania potwierdzono już u około 230 osób, z czego 7 zmarło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y informacyjne o koronawirusie do Polaków, którzy przebywają we Włoszech.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce? RCB wysyła SMS-y do Polaków we Włoszech (PAP/EPA, Fot: Angelo Carconi)

Koronawirus z Chin od kilkudziesięciu godzin sieje spustoszenie we Włoszech. Ogniska choroby zlokalizowano w północnej części kraju. Władze zdecydowały o odizolowaniu 11 gmin w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska.

Zachorowania potwierdzono już u około 230 osób, z czego 7 zmarło. Polskie MSZ już w niedzielę przekazało komunikat GIS, który odradza podróże do Włoch, a w szczególności do północnych i centralnych regionów kraju. W poniedziałek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y informacyjne o koronawirusie do Polaków, którzy przebywają we Włoszech.

Koronawirus w Polsce? RCB wysyła SMS-y do Polaków we Włoszech

Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił w poniedziałek na konferencji prasowej, że osoby wracające z Włoch powinny być objęte tymi samymi procedurami, co ci z Chin. Chodzi o wypełnianie przez pasażerów samolotów karty informacyjnej.

Zobacz też: Koronawirus we Włoszech. Pustki na ulicach miast

Karty Lokalizacji Pasażera są zbierane, sprawdzane pod kątem czytelności, przeliczane przez personel pokładowy, a następnie przekazywane służbom lotniskowym - czytamy w komunikacie GIS. W przypadku wystąpienia objawów koronawirusa, takie osoby mogą być objęte kwarantanną lub znaleźć obserwacją sanepidu. Komunikaty SMS-owe są skierowane głównie dla osób, które mają zamiar wracać z Włoch drogą lądową.