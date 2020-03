Koronawirus paraliżuje Europę. Dotarł już do Chorwacji, Austrii, Toskanii i na Sycylię

Koronawirus zatacza coraz szerszy krąg. Przypadki zarażenia potwierdzono już także w Toskanii, na Sycylii i w Chorwacji. Dwa nowe przypadki zarażonych są także w Austrii.



Dwa nowe przypadki potwierdzono także w austriackim Tyrolu. To dwóch 24-latków. Jeden z zarażonych ma pochodzić z włoskiej Lombardii, gdzie jest obecnie najwięcej chorych we Włoszech.

Dramatyczne wiadomości płyną cały czas z Włoch, gdzie w wyniku zarażenia koronawirusem nie żyje już siedem osób. Zarażonych jest 229. Najwięcej chorych jest w Lombardii. Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom podróżowanie już nie tylko do Chin czy Korei Południowej, ale także do Włoch.

Dramatyczna sytuacja jest w Mediolanie. Choć władze zapewniają, że nie ma powodów do paniki i na pewno nie zabraknie jedzenia, półki sklepowe świecą pustkami. Polka, z którą rozmawialiśmy, opowiada, że w sklepach panuje prawdziwe szaleństwo. - Makarony, ryż, produkty w puszkach są wykupywane co do jednego. Chciałam kupić rybę, ale sprzedawca powiedział że nie było dziś żadnych dostaw produktów. Wszystkie maski ochronne i żele do dezynfekcji rąk są wykupione. W aptekach i sklepach wiszą tylko kartki, że ich jest brak - mówi WP.