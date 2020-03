Koronawirus w Polsce. Drugie podejrzenie choroby w Koszalinie. Krytyka rządowych kontroli

Do szpitala w Koszalinie trafiła druga osoba z podejrzeniem infekcji wywołanej koronawirusem. Stan pacjentów jest bardzo dobry. Z kolei pasażerowie wracający z Włoch wbrew zapowiedziom premiera, nie są sprawdzani przez służby.

Pierwszy pacjent z podejrzeniem koronawirusa trafił do szpitala w Koszalinie w poniedziałek. Od chorego pobrano próbki. Ze względów bezpieczeństwa do czasu otrzymania wyników pacjent ma przebywać w izolatce. Jego stan był bardzo dobry.

Koronawirus w Polsce. Drugie podejrzenie zakażenia w Koszalinie

We wtorek do koszalińskiego szpitala trafiła druga osoba - podaje dziennikbaltycki.pl. Podobnie jak u pierwszej osoby wykonano badania, które mają potwierdzić ewentualne zakażenie. Stan podróżnych jest bardzo dobry, są w izolatkach. Wcześniej przebywali w Izraelu i we Włoszech. Gorzej poczuli się dopiero po powrocie do Polski.